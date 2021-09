Slagen Djokovic føler sig endelig elsket

Serberen har længere end nogen anden ligget nummer et på verdensranglisten med sine indtil videre 338 uger, men han har altid bøvlet med at få publikum over på sin side.

Men da han havde chancen for at overhale Federer og Nadal med sin 21. grand slam-titel samt den sjældne mulighed for at vinde alle fire grand slam-turneringer samme år, mærkede han endelig kærlighed og anerkendelse fra tribunerne.

Så meget, at han inden kampens sidste parti i Daniil Medvedevs US Open-triumf brød grædende sammen under sidebyttet og måtte skjule sit ansigt bag et håndklæde.

Tilskuerne på Arthur Ashe Stadium gjorde deres for at hjælpe Djokovic til dobbelt historieskrivning, men Medvedev spillede sit livs kamp og vandt karrierens første grand slam-titel med cifrene 6-4, 6-4, 6-4.

I skuffelsens time fandt serberen glæde i tilskuernes opbakning.

- En del af mig er naturligvis meget ked af det, da nederlaget er svært at sluge med alt der, der var på spil. Men på den anden side følte jeg noget, jeg aldrig har følt før i New York. Publikum fik mig til at føle mig speciel. Det overraskede mig positivt.

- Mængden af støtte, energi og kærlighed fra publikum, vil jeg huske for evigt. Det var grunden til, at jeg begyndte at græde. Jeg følte mig meget, meget særlig, og det rørte mit hjerte, sagde Djokovic på pressemødet efter kampen.

Eurosport-kommentator og tennisforfatter Anders Haahr bed også mærke i Djokovics reaktion.

- Han har længtes så længe efter publikums kærlighed.

- Endelig kom den så. Endelig elsket, og så falder hans spil helt fra hinanden. Men han var rørt som aldrig før, skrev kommentatoren på Twitter.

På diverse tennisfora spørger brugere, hvorfor Djokovic aldrig har haft samme popularitet som Federer og Nadal og blandt mange ligefrem er hadet.

Der er mange bud. Djokovics fremtoning og raseriudbrud i modgang er nogle af dem.

Det hjalp således ikke på populariteten, da han i sommeren 2020 var med til at arrangere en invitationsturnering, hvor der blev taget meget let på coronasituationen med en række smittetilfælde som resultatet.

Eller da han senere samme år i frustration hamrede en bold afsted og ramte en linjedommer, så han blev smidt ud af US Open.

Andre peger på, at Djokovics suverænitet og spillemæssige perfektion har gjort ham en bjørnetjeneste. Og det at han så ofte har gjort det onde ved Federer, som de fleste tennisfans anser som sportens største rent stilmæssigt.

Vurderet på resultater er den manglende popularitet prellet af på Djokovic, men reaktionen søndag fortæller en anden historie, påpeger den anerkendte tennisjournalist fra New York Times Ben Rothenberg.

- Jeg håber, at vi for altid kan glemme den dumme forestilling om, at Novak Djokovic er ligeglad med, hvad publikum synes om ham. Han bekymrer sig meget om det og har altid gjort det, skriver Rothenberg på Twitter.

Djokovic får næppe en bedre chance for at fuldende en "kalender grand slam", men derimod bør han have rig mulighed for at opnå den 21. grand slam-triumf før Federer og Nadal, der døjer mere og mere med skader.

- Jeg kunne desværre ikke tage det sidste skridt her, men jeg kan stadig være stolt over at vinde tre grand slam-titler i år.

- Jeg har lært at komme mig over denne slags nederlag, og i tennis kommer der hurtigt nye udfordringer, sagde Djokovic søndag.