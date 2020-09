Slag i baghovedet giver Neymar karantæne i to kampe

Paris Saint-Germains brasilianske superstjerne, Neymar, har fået karantæne i to kampe som straf for sin opførsel og røde kort i søndagens kamp mod Marseille.

I rivalopgøret blev Neymar vist ud i kampens døende minutter, efter at en video viste, hvordan han slog Marseille-spilleren Álvaro González i baghovedet.

Neymar var søndag tilbage for PSG, efter at han i første kamp havde været i karantæne på grund af coronasmitte.

Han var en af i alt fem spillere, der blev udvist som følge af stor tumult i tillægstiden.

De andre spillere, PSG's Layvin Kurzawa og Leandro Paredes samt Marseilles Jordan Amavi og Dario Benedetto, er ligeledes blevet straffet med karantæne.

Efter kampen skrev Neymar på Twitter, at Álvaro González havde kaldt ham en "forbandet abekat", og at hans reaktion skyldtes den racistiske bemærkning.

- Det eneste, jeg fortryder, er, at jeg ikke slog idioten i ansigtet, skrev Neymar.

Álvaro González afviser, at han skulle være kommet med racistiske bemærkninger. Han skrev efterfølgende på Twitter, at "nogle gange er man nødt til at lære at tabe og acceptere det på banen".

LFP oplyser, at foreningen vil undersøge beskyldningerne om racisme nærmere.

Neymar har for nylig undskyldt for sin opførsel, men fastholder, at der var tale om en racistisk bemærkning.

Efter nederlag i sæsonens første to kampe tog PSG onsdag den første sejr, da Metz på et mål dybt inde i overtiden blev besejret med 1-0.

Neymar var som følge af sit røde kort ikke med i den smalle sejr.