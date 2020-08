Pierre-Emile Højbjerg er ifølge Sky Sports kun et lægetjek fra at kunne kalde sig Tottenham-spiller. (Arkivfoto)

Sky Sports: Højbjerg skal til lægetjek hos Tottenham mandag

Britisk medie beretter, at Pierre-Emile Højbjerg efter fire år hos Southampton kun er et lægetjek fra skifte.

Det ventede skifte for fodboldspilleren Pierre-Emile Højbjerg fra Southampton til Tottenham ser ud til at være tæt på at blive en realitet.

Det britiske medie Sky Sports kan således fortælle, at den 25-årige danske landsholdsspiller mandag skal til et lægetjek hos Tottenham.

Ifølge Sky Sports skal Tottenham hoste op med 15 millioner pund, omkring 124 millioner kroner, for midtbanespilleren. Hertil kommer diverse bonusser.

Tottenham ventes at sende forsvareren Kyle Walker-Peters den anden vej. Han var i forårssæsonen udlejet til netop Southampton.

Ifølge Sky Sports er klubberne enige om en pris på 12 millioner pund, cirka 99 millioner kroner, men Kyle Walker-Peters skal nå til enighed om sine personlige vilkår.

Hvis Pierre-Emile Højbjerg skifter til Tottenham, bliver der igen dansk islæt hos den traditionsrige London-klub.

I januar forlod Christian Eriksen manager José Mourinhos mandskab, hvor danskeren havde spillet siden sommeren 2013.

Pierre-Emile Højbjerg har i et stykke tid været meldt på vej væk fra Southampton. Han har gjort det klart, at han ikke ønsker at forlænge sin kontrakt, der står til at udløbe næste sommer.

Det fik under coronapausen Southampton-manager Ralph Hasenhüttl til at hive anførerbindet af den danske landsholdsspillers arm. Højbjerg fik også mindre spilletid end sædvanligt efter genstarten af Premier League.

Højbjerg har spillet for Southampton siden sommeren 2016, hvor han kom til klubben på den engelske sydkyst fra tyske Bayern München.

Højbjerg skiftede i 2012 Brøndbys ungdomsafdeling ud med den tyske storklub, der senere udlejede ham til Augsburg og Schalke 04.

Han har spillet 33 kampe på det danske landshold, som han fik debut for i 2014 som 18-årig.