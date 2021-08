Sky Osaka mangler stadig svar på egen medie-angst

Ikke før denne uge, hvor hun deltager i Cincinnati Masters. Her spillede hun sig onsdag aften dansk tid videre til tredje runde med en tresætssejr over Coco Gauff.

Efterfølgende mødte den firedobbelte grand slam-vinder pressen, hvor hun forsøgte at forklare, hvorfor hun fik angst for at stille op foran medierne.

Her stod det klart, at hun også selv famler efter svaret på spørgsmålet, men at der er flere ting, som har påvirket hende.

- Jeg undrer mig over, hvad der påvirkede mig så meget, at jeg ikke ville tale med pressen, lyder det fra 23-årige Osaka.

- Måske frygtede jeg dårlige overskrifter. Jeg burde føle, at jeg vandt (i livet). At folk kommer for at se mig er en bedrift, men det begyndte ikke at føles som en bedrift for mig. Jeg var utaknemmelig, forklarer hun.

Men det er ikke den eneste mulige forklaring på hendes angst for at møde medierne.

- Noget af stressen kan måske også været udløst af at have levet i coronabobler, hvor jeg ikke har set andre mennesker (uden for tennissporten), siger hun og tilføjer, at verdenssituationen også bekymrer hende:

- Alt det, der foregår i Haiti (hendes fars hjemland, red.) og Afghanistan, er helt vildt. Det er skørt for mig at være i USA og slå til tennisbolde imens, og hvor folk kommer for at se mig spille.

Osaka stillede også op til pressemøde efter sin første kamp i Cincinnati, men her brød hun ud i tårer undervejs og måtte genvinde fatningen.