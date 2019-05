Skuffet Skjern-træner: Vi spillede godt i 50 minutter

Her leverede GOG et comeback efter store Skjern-føringer og vandt klubbernes sidste semifinaledyst 28-25.

Skuffelsen var til at få øje på i Skjern, da muligheden for at genvinde DM-guld i herrehåndbold glippede torsdag i Gudme.

Dermed strøg GOG i DM-finalen, mens Skjern måtte kigge langt efter den tredje finale i træk.

Træner Ole Nørgaard var da også mærket efter nederlaget.

- Jeg er meget skuffet. Det er vi alle sammen af gode grunde. Vi spillede en god kamp i 50 minutter på en svær udebane i en vigtig kamp, men stod ikke distancen hele vejen igennem.

- I de sidste ti minutter lavede vi for mange tekniske fejl til at kunne vinde, og om det skyldes, at ressourcerne var brugt op, får vi aldrig svar på, siger Ole Nørgaard.

Skjern var foran 12-6 i første halveg, gik til pause foran med fire mål og førte også med fire mål ti minutter før tid, inden GOG kom tilbage.

- Fire mål ved pausen er ingenting i håndbold. Vi viste godt, da vi førte med seks mål, at der var lang vej hjem. Håndbold foregår i stimer, og GOG spiller i stimer, og får de først hul, kan de være svære at stå imod.

Ole Nørgaard stopper som Skjern-træner, når sæsonen er færdig, efter syv år i spidsen for klubben, men det spillede ikke ind i skuffelsen torsdag.

- Jeg ærgrer mig ikke ekstra, fordi det er min sidste sæson. Jeg ærgrer mig, som jeg ville gøre, hvis jeg skulle være træner næste år, og som man altid gør, når man er lige ved og næsten, siger han.

Skjern kan nu se frem til at møde Bjerringbro-Silkeborg (BSV) i en kamp om bronzemedaljer, men den opgave kunne ikke tænde Ole Nørgaard efter nederlaget.

- Lige nu vil vi bare have lov til at være skuffede. Vi er ikke i det mindste begyndt at tænke på, at vi skal spille en bronzekamp. Det varer længe, inden vi gør det, men det er jo loddet, at taberne skal på den igen, og det er hårdt for begge parter.

- Det er nemmere at gøre klar til en finale end en bronzekamp, for det er på papiret en taberkamp, hvor begge hold skal rejse sig oven på en kæmpe skuffelse.

Ole Nørgaard bliver til den nye sæson erstattet af islandske Patrekur Jóhannesson som træner i Skjern.