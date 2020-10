Skuffet Mads Pedersen: Der var bare ikke mere at køre med

- Der var bare ikke mere at køre med i dag, siger han til TV2 Sport.

- Det var ikke det, vi kom efter, så hvis man ikke er skuffet efter sådan en præstation, så tror jeg, man skal finde noget andet at lave, siger han.

Mads Pedersen havde fået en god optakt til Flandern Rundt med en sejr i brostensløbet Gent-Wevelgem for en uge siden.

Søndagens løb viste sig dog at være for hårdt for danskeren, der kom i mål som nummer 59 knap fem minutter efter vinderen, Mathieu van der Poel, der besejrede Wout van Aert i den afgørende spurt.

Søren Kragh Andersen, der var spået en chance på forhånd, færdiggjorde ikke løbet. De bedste danskere var derfor Kasper Asgreen (Quick-Step) og Michael Valgren (NTT), der blev henholdsvis nummer 13 og 21.

Asgreen ærgrer sig over løbet, hvor holdkammeraten Julian Alaphilippe styrtede, på et tidspunkt hvor franskmanden ellers lå rigtig godt til.

- Jeg er sgu ærgerlig. Jeg synes, vi kørte et godt cykelløb langt hen ad vejen og fik også Julian med i den gruppe med van der Poel og van Aert.

- Men han styrtede - jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg så bare, han lå på jorden, da vi kom forbi, siger den danske mester til TV2 Sport.