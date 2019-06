Skuffet Hareide: Det var en mørk fodboldaften

Det irriterer landstræner Åge Hareide, at de danske landsholdsspillere ikke formåede at udnytte et stort chanceovertag i fredagens EM-kvalifikationskamp mod Irland, så Danmark til sidst måtte nøjes med 1-1 efter en sen irsk udligning.

På et pressemøde beklager Åge Hareide sig over den manglende effektivitet, men påpeger samtidig, at det er betryggende, at Danmark spillede godt nok til at vinde.

- Af og til er der mørke dage i fodbold, og det her var en af vores mørke dage.

- Vi skabte en masse chancer, men det vigtigste i fodbold er at lave mål, men det kunne vi ikke. Vi så ud til at vinde 1-0, men vi vidste, at Irland er stærke på dødbolde, og vi fik ikke afvist dem.

- Fodbold bliver afgjort af få mål, og vi fik et hver. Det er selvfølgelig skuffende, for vi skulle have fået tre point, siger Åge Hareide.

Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen og Martin Braithwaite var blandt de største syndere foran mål. Landstræneren regner med, at de finder skarpheden inden mandagens EM-kvalifikationskamp mod Georgien.

- Det handler om at skabe chancer i fodbold, og jeg havde været meget mere bekymret, hvis vi ikke havde skabt chancerne. Men angribere er også afhængige af selvtillid.

- Jeg vil ikke skyde dem ned, for de har brug for selvtillid frem mod kampen på mandag. Jeg ved, spillerne har kvaliteten til at sparke bolden ind, siger Hareide.

Han giver samtidig cadeau til Irland, som var mere offensive og interesserede i at spille fodbold end tidligere, mener Hareide, der nu har mødt Irland fem gange på 573 dage.

- Irland skal have cadeau, for de spillede godt, og de er altid svære at slå. Man skal score fem gange for at slå dem, siger Åge Hareide muntert med henvisningen til 5-1-sejren i playoffkampen i Dublin i 2017.

Åge Hareide benyttede kun to indskiftninger. Han vurderede ikke, at kampen ville passe superligatopscorer Robert Skov.

- Robert har for lidt erfaring på det her niveau. Vi har også nogle defensive planer på dødbolde, så vi var lidt bange for at bytte for meget rundt på det til sidst, siger Hareide.

Pointdelingen betyder, at Danmark nu har to point efter to kampe, mens irerne topper gruppen med syv point.

Ved kvalifikationen frem mod sidste års VM-slutrunde fik Danmark også en pointmæssig mager start med tre point efter tre kampe. Den start forfulgte Danmark i resten af kvalifikationen.

Hareide regner ikke med, at fredagens pointtab vil påvirke holdet på samme måde, som nederlagene til Montenegro og Polen gjorde dengang.

- Det er vigtigt, at vi slår Georgien på mandag, for så kan det hele hurtigt se lige ud i gruppen, når man tænker på, at Irland og Schweiz mødes mandag.

- Det er lidt anderledes at tabe fodboldkampe, end at spille godt og så kun få uafgjort. International fodbold er meget tæt. Nu skal vi op på hesten igen, og så skal vi levere mod Georgien på mandag, siger Åge Hareide.