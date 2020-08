Skuffet FCK-angriber: Vi vil være stolte om en uge

FCK-angriberen Jonas Wind var tydeligt skuffet, efter at københavnerne havde tabt kvartfinalen med 0-1 efter et engelsk straffesparksmål.

FC København var tæt på at sikre sig en plads i Europa Leagues semifinaler, men det endte med et exit efter forlænget spilletid mod den engelske storklub Manchester United.

- Når vi ser tilbage på kampen om en uge, kan vi være stolte.

- Men lige nu er jeg skuffet over, at de vandt på et straffespark. Og fra hvor jeg stod, lignede det et noget tyndt straffespark, siger Jonas Wind til 6'eren.

Selv om United ramte træværket flere gange og fik annulleret to scoringer, så havde FCK også mulighed for at sikre sig en uventet sejr.

Stillingen var 0-0 efter 90 minutter, og dermed skulle kampen på neutral bane i Köln ud i to gange 15 minutters forlænget spilletid.

Her begik Andreas Bjelland hurtigt et straffespark - sandsynligvis fordi han havde armen løst omkring en United-spiller.

- Jeg synes, at vi efterlod krop og sjæl ude på banen, og jeg synes, at vi kan være stolte.

- De har jo et ekstra niveau, når man ser på deres hold, men vi kæmpede røven ud af bukserne. Forsvaret og Kalle (målmand Karl-Johan Johnsson, red.) gjorde det fantastisk, og det gjorde hele holdet generelt, siger angriberen.

Målmand Karl-Johan Johnsson, som stod en fremragende kamp, er på linje med sin holdkammerat.

- Vi ville gerne have været videre, men jeg er glad for både min egen og holdets indsats. Det er hele holdet, som fortjener ros.

- Vi er nødt til at kigge på resultatet og præstationen, og det er Manchester United, vi møder. Vi skal være glade for indsatsen, siger målmanden, der diskede op med flere fantomredninger kampen igennem, til 6'eren.

- Jeg havde en god følelse i kroppen hele vejen og kom godt ind i kampen med nogle gode redninger.

I den hjemlige Superliga måtte FCK nøjes med andenpladsen efter FC Midtjylland, mens det lykkedes københavnerne at nå historisk langt i Europa League for et dansk hold.

- Nationalt har det ikke været godt, men internationalt har det været godt og historisk, opsummerer Jonas Wind.