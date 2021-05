Skuffet Ehlers efter nedtur: Jeg kan ikke forlange mere

Indsatsen og moralen fejlede ikke noget, men det danske ishockeylandshold måtte alligevel se sig slået 2-0 af et stærkt slovakisk landshold ved VM i Letland.

Landstræner Heinz Ehlers har da også kun ros til over for præstationen, men er selvsagt skuffet over, at spillerne ikke fik løn for deres arbejde.