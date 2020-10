Skuffet Durmisi: Jeg havde en aftale med Brøndby

Det fik Lazio-spilleren Durmisi til at ytre sig med negative undertoner på sociale medier, og til B.T. forklarer han, at det var fordi, han regnede med, at han havde en aftale med klubben om et skifte på en lejeaftale.

- Jeg havde en aftale med klubben, indtil jeg i medierne finder ud, at de har skrevet under med en anden spiller, og det er der, at det knækker for mig. At de ikke engang informerer mig. Det er ikke måden at behandle en person, som har lagt sit liv i klubben, siger Riza Durmisi.

Han siger, at han havde andre muligheder for at komme væk fra Lazio, hvor han har langt til spilletid.

- Jeg havde bud fra Celta Vigo. Det afviste jeg for Brøndby. Det samme med Alanyaspor, siger Durmisi.

B.T. har været i kontrakt med Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, der medgiver, at Durmisi har været i spil som tilgang.

- Når det er sagt, arbejder vi som klub naturligvis med flere løsninger på vores transfertargets. På samme måde som spillere og agenter, må man formode, arbejder med forskellige løsninger i forhold til deres næste klubvalg, siger Carsten V. Jensen.

Durmisi skiftede fra Brøndby til Real Betis i 2016, og to år senere røg han videre til Lazio, som i en periode har haft ham lejet ud til Nice.

26-årige Durmisi har spillet 23 A-landskampe for Danmark.