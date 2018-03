Skuffet Christian Eriksen: CL-exit er selvforskyldt

Det var selvforskyldt, at et dominerende Tottenham-hold onsdag aften røg ud til Juventus i Champions League-ottendedelsfinalerne efter et 1-2-nederlag på hjemmebane.

Det mener danske Christian Eriksen, som fik fuld spilletid for englænderne, der i løbet af tre minutter satte en 1-0-føring over styr og lukkede to mål ind.