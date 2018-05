Skuffet Bale efter CL-drømmemål: Jeg gjorde en forskel

Først bragede han Real foran 2-1 tre minutter efter sin indskiftning på en scoring på et vanvittigt saksespark, og siden hamrede han langt udefra også Real foran 3-1, da Liverpool-keeper Loris Karius svigtede fælt for anden gang i finalekampen.

- Jeg var meget skuffet over ikke at starte inde i kampen. Jeg følte, at jeg fortjente det. Det bedste, jeg kunne gøre, var at komme ind og gøre en forskel. Det gjorde jeg.

- Jo, det er måske det bedste mål, jeg har scoret nogensinde. Det var en finale i Champions League. Det bliver ikke større.

- Jeg er bare glad for sejren. Når jeg bliver sendt på banen, så vil jeg gøre en forskel, siger Bale ifølge uefa.com.

Han blev kåret til kampens spiller efterfølgende, efter at Bale på det seneste har vist sig formstærk oven på en omtumlet tid i Real Madrid.

Bale har i denne sæson haft svært ved både at imponere og skaffe sig spilletid, og waliseren erkendte efter triumfen, at hans fremtid ikke er afklaret i Real Madrid.

- Jeg har brug for at spille hver uge, og det er ikke sket i denne sæson. Jeg var ude med en skade i seks uger, men jeg har været klar siden.

- Jeg sætter mig med min agent til sommer og diskuterer det, siger Bale ifølge AFP.

Kampens store profil roste sin medspillere, men så vendte han tilbage til sin manglende plads i startopstillingen.

- Det er en holdindsats. Jeg var virkelig skuffet over ikke at starte, men et hold er mere end 11 mand. Jeg gjorde en forskel. Andre må kommentere det.

- Vi ved, hvad vi har opnået nu, og hvor gode vi har været. Vi har skuffet i ligaen, men det endte med at blive en fantastisk sæson. Vi ved, hvor sultne vi er. Det taler vi altid om i omklædningsrummet, siger Gareth Bale.

Real Madrids trumf i turneringen er den tredje i træk, hvilket aldrig er sket tidligere for noget andet hold.

Real Madrid har vundet den fornemste klubturnering 13 gange i alt og sejret fire gange i de seneste fem sæsoner.