Skuffet Aastrand efter bronze: Troede jeg vandt sølv

Kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen sørgede tidligt tirsdag for Danmarks sjette medalje ved OL i Tokyo, men hun var skuffet over dens karat af bronze i 200 meter enerkajak.

- Jeg troede, jeg havde vundet sølv, så da den skiftede, ærgrede jeg mig, og jeg er faktisk stadig en smule skuffet, siger Emma Aastrand Jørgensen.

Skuffelsen skal også ses i lyset af, at hun vandt EM-guld i juni, og i kampen om medaljerne var der kun europæere ud over den suveræne vinder fra New Zealand, Lisa Carrington.

- Mine egne forventninger har været store efter EM, og efter semifinalen med andenhurtigste tid, følte jeg måske ikke, den var hjemme, men i hvert fald at jeg var godt med.

- Jeg havde håbet på mere. Jeg vidste, at Lisa er stærk, men jeg havde håbet at være tættere på hende. Jeg havde håbet at snuppe sølvet, men om et par timer håber jeg, at jeg kan nyde bronzen lidt mere.

- Når det var så tæt, føler jeg, at jeg har mistet sølv, men det vender. Jeg håber at lægge skuffelsen bag mig, som timerne går. Det skal nok komme, forsikrer Jørgensen.

Danskeren var 0,781 sekund langsommere end Carrington, mens der blot var 0,018 sekunder til spanieren på andenpladsen, Teresa Portela.

- Overordnet set var mit løb rigtigt fint. Jeg synes ikke, at jeg kom så godt ud af starten, som jeg gerne ville. Men jeg synes, at jeg mentalt kom hurtigt over det.

- Jeg kom godt op i power og vidste godt, at jeg skulle ro, alt jeg havde lært. Den skulle have en over nakken, og det fik den også. Det var også nok til en medalje, jeg er super glad for. Jeg vil ikke være den foruden, siger Jørgensen.

Hun skal i aktion igen onsdag i det indledende heat i 500 meter enerkajak, som hun vandt OL-sølv på i 2016.