Skuffet Aalborg-back: De er ikke tretten mål bedre end os

- Jeg synes faktisk ikke, at det er godt nok. De er ikke tretten mål bedre end os, siger Nikolaj Læsø på et virtuelt pressemøde.

- Men når jeg ser tilbage om en uges tid, så tror jeg, at jeg er sindssygt stolt. Vi har præsteret noget, der er helt vanvittigt.

- Jeg tror ikke, at mange ud over Henrik Møllgaard havde troet på det her inden sæsonen.

Med finalesejren har FC Barcelona nu vundet alle 60 kampe i sæsonen.

- Barcelona er et sindssygt godt hold, og i dag spillede de rigtig god håndbold, og vi spillede ikke op til vores bedste, siger Nikolaj Læsø.

Aalborg fik ellers en god start på opgøret og var foran med 5-2. Men derefter gik særligt angrebsspillet helt i stå.

- Der sneg sig noget tvivl ind i spillet, og vi fik lavet nogle tekniske fejl. Det gjorde, at vi mistede momentum, og det havde vi svært ved at finde igen, siger højre back Mads Christiansen efter kampen.

Aalborg var bagud med fem ved pausen. Det samme var holdet på et tidspunkt i anden halvleg i semifinalen mod PSG, og derfor troede spillerne stadig på det, fortæller Mads Christiansen.

- Men vi fik ikke den start, som vi ønskede i anden halvleg, og så var der lang vej derfra.

FC Barcelona kunne i stedet løfte klubbens tiende Champions League-trofæ i historien.

Et dansk herrehold har fortsat til gode at vinde verdens fineste klubturnering, men Aalborg er klar til at give det et forsøg igen.

- Vi har fået endnu mere blod på tanden til at komme tilbage og vinde trofæet, siger Nikolaj Læsø.