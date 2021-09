Skuffelsen sidder dybt i Fuglsang efter operation

2021 har ikke været et stort år for Jakob Fuglsang, og han får ikke mulighed for at ændre på det resten af året.

- Skuffelse er en underdrivelse, lyder det fra Fuglsang i en pressemeddelelse fra hans hold, Astana.

- Alle ved, at sæsonen ikke har været fantastisk, men efter OL havde jeg trænet meget hårdt og følte mig i god form til afslutningen af sæsonen - med Lombardiet Rundt som primært mål.

Det bliver dog ikke til noget for den dobbelte vinder af Critérium du Dauphiné, og det gør ondt på ham.

- Jeg er ret sikker på, at sæsonen er slut. Det er en svær én at sluge, men jeg er nødt til at acceptere det, siger Fuglsang.

Han er i sidste år af sin kontrakt med Astana, og Fuglsang har meldt ud, at han føler sig sikker på, han ikke skal køre på holdet efter nytår.

Skaden betyder også, at han ikke får mulighed for at vise sig frem for de hold, som kunne overveje at skrive kontrakt med den erfarne dansker.