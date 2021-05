Skuffelse blander sig med stolthed efter dramatisk VM-exit

Men samtidig er spillerne stolte over, at det lykkedes at presse de tjekkiske storfavoritter helt ud til den yderste grænse.

Skuffelsen er selvsagt stor på det danske ishockeylandshold, efter at kvartfinaledrømmen blev knust med et bittert nederlag i straffeslagskonkurrence til Tjekkiet ved VM.

- Vi kæmpede og spillede med hjertet, og det havde været fantastisk at nå kvartfinalen, så det er et hårdt nederlag at sluge, siger kaptajn Jesper Jensen Aabo.

Det danske hold var part i et stort drama, hvor holdet efter en tidlig føring blev presset i bund, men alligevel fik reddet kampen ud i overtid.

Her troede man, at det hele var tabt, da tjekkerne fik scoret. Men efter et langt videogennemsyn blev scoringen annulleret. I stedet skulle der straffeslag til, før de tjekkiske spillere endelig kunne juble.

- Vi kunne have stjålet sejren med et par store chancer, vi skabte i tredje periode, men vi var under bombardement det meste af kampen.

- Vi står med blandede følelser nu, men der går nok ikke mange timer, før vi vil være utrolig stolte over præstationen, siger forwarden Morten Poulsen.

Han har svært ved at sætte ord på det kaos, der udspillede sig, da den tjekkiske overtidsscoring blev annulleret for offside.

Det skete på en "challenge" fra den danske boks efter opfordring fra general manager Kim Pedersen og pressemanager Claus Fonnesbech højt oppe på tribunen.

Begge har en fortid som ishockeydommere og havde luret en tjekkisk ulovlighed før scoringen.

- Det var fuldstændig vanvittigt. Jeg så selv situationen på iPad i udskiftningsboksen, og jeg kunne nærmest ikke få øje på den offside.

- Men jeg kunne se på dem, der ved lidt mere om reglerne end mig, at vi havde en sag.

- Så måtte vi i stedet ud og kæmpe to vanvittige minutter i undertal, hvor Oliver Lauridsen legede målmand, og Sebastian Dahm stod på hovedet. Det var vanvittigt dramatisk, siger Morten Poulsen.

Når indtrykkene har bundfældet sig, vil han se tilbage på et vellykket dansk VM.

- Vi har været en flok rigtig gode kammerater på tur og har spillet den fedeste turnering.

- Vi har virkelig kæmpet for hinanden, og der er ikke noget, vi ser tilbage på, som vi kunne have gjort anderledes. Det er virkelig imponerende efter at have været samlet i otte uger, siger Poulsen.

Med ni point fik Danmark sit tredjehøjeste pointudbytte, siden det nuværende VM-format blev indført i 2012.