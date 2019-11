Skrappe krav sender danske skiløbere offpiste

I et forsøg på at afvikle konkurrencerne hurtigere har forbundet skærpet kravene, så det fremover kun er de 150 bedste på verdensranglisten, der har mulighed for at være med.

- Ud fra et sportsligt perspektiv er det en af de mest radikale ændringer, der er sket i min tid. Det gør, at alle vi små lande bliver frygtelig hårdt ramt. Vi kommer ikke til at kunne stille til start i World Cuppen længere, siger Kenneth Bøggild, der er daglig leder i Danmarks Skiforbund.

- Vi opererer ellers med et begreb, der hedder "FIS-family", hvor alle dybest set er lige for loven. Men her er det kun de bedste fra de store lande, der får foretræde i det fine selskab, siger han.

Efter at Christoffer Faarup har indstillet karrieren, er der ingen danskere, der er i nærheden af at klare de nye kvalifikationskrav.

Casper Dyrbye, der sammen med Faarup repræsenterede Danmark ved vinter-OL i 2018, er på den seneste liste rangeret som nummer 435 i slalom og endnu længere nede i storslalom.

- Som det ser ud nu, kan jeg ikke stille op, konstaterer Dyrbye.

- Det er ærgerligt, for det er fedt at kunne teste sit niveau mod de allerbedste, og samtidig er det jo et helt andet show end Europa Cup og de konkurrencer, som jeg ellers kører.

- Man er på den store scene, og man er sammen med de allerbedste i verden. Der kommer et helt andet fokus på en, lyder det fra den 23-årige slalomløber.

Under de tidligere regler havde alle lande en nationsplads, som de kunne udnytte, hvis udøveren opfyldte nogle ret simple krav.

Det var dog langtfra altid, de små lande gjorde brug af adgangen. I sidste sæson stillede Casper Dyrbye således kun op i to World Cup-løb, og derfor mener han også, at det nye tiltag er for drastisk.

- FIS' begrundelse er, at man kan spare lidt tid, men typisk var der højest tre-fire løbere i de enkelte løb, der ikke levede op til de nuværende krav.

- Det vil sige, at man for at spare omkring to minutter afskærer alle de små nationer fra at stille op. Det synes jeg personligt, er lidt ærgerligt, siger Casper Dyrbye.

Reglerne gælder på nuværende tidspunkt kun for mændene, men Danmark har i øjeblikket ingen kvindelige skiløbere, der er i spil til World Cup.

Derfor må man i overskuelig fremtid altså kigge langt efter danske deltagere i de store løb.

- Jeg er skuffet og overrasket, og jeg synes ikke, det er særlig fair, siger Kenneth Bøggild.

- Det er en regel, det bliver interessant at følge. I FIS er de ikke for store til at lave en regel om, hvis de opdager, at de har taget fejl, siger han.

Medmindre en udøver oplever en eksplosiv niveaustigning, må Danmark vente helt til VM 2021, før man igen kan måle sig med de store skilande.

I en mail til Ritzau fastslår FIS, at der ikke er ændret på kravene til VM-deltagelse.