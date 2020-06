Skov og Bruun Larsen skal have ny cheftræner i Hoffenheim

Dermed skal de to Hoffenheim-danskere, 24-årige Robert Skov og 21-årige Jacob Bruun Larsen, have ny cheftræner.

Schreuder havde egentlig kontrakt frem til sommeren 2022. Han overtog fra Julian Nagelsmann, der i dag står i spidsen for RB Leipzig.

- Alfred stabiliserede holdet efter ændringen sidste sommer, og han etablerede holdet i den øverste halvdel af ligaen i en sæson, der vil blive indskrevet i historien som en af de mest utrolige sæsoner i Bundesligaens historie, siger Hoffenheims administrerende direktør, Peter Görlich.

Hoffenheim ligger i øjeblikket på syvendepladsen i Bundesligaen.

Schreuder og klubbens ledelse har dog været uenige om klubbens retning for fremtiden. Det siger Hoffenheims fodbolddirektør, Alexander Rosen.

- Vi havde forskellige meninger om vigtige spørgsmål, så det gav ikke mening at samarbejde længere, siger Alexander Rosen.

47-årige, hollandske Alfred Schreuder kom til Hoffenheim i juli 2019 fra en rolle som assistenttræner i hollandske Ajax.

- Jeg vidste fra begyndelsen, at opgaven i Hoffenheim ville blive en stor udfordring. Arbejdet gjorde mig glad, og jeg takker klubben for at have givet mig chancen for at arbejde i Bundesligaen.

- Desværre kunne vi ikke blive enige om en fælles vej for fremtiden. Jeg er ked af den udvikling, men det er ikke unormalt i et professionelt miljø at have forskellige meninger, siger Alfred Schreuder.