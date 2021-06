Skov Olsen under Damsgaard opmærksomhed: Han er selvkritisk

Damsgaards tidligere holdkammerat i FC Nordsjælland og landsholdskollega Andreas Skov Olsen kan mærke, at der efter opgøret har været langt mere fokus på Damsgaard. Eller "Damsinho", som Hjulmand har døbt ham i offentligheden.

- Det er fuldt fortjent. Det var dejligt at se ham gå ind og spille sit spil. Det var lidt, som om det bare var en hvilken som helst kamp. Det beundrer jeg ham meget for.

- Han er en cool fyr og tager det ikke så tungt. Han er mere kritisk omkring de ting, han kunne have gjort endnu bedre, end han er glad for sin præstation, siger Skov Olsen.

Landsholdet var lørdag formiddag på træningsbanen i Helsingør frem mod mandagens afgørende gruppekamp mod Rusland.

Der var højt humør blandt spillerne, som i træningens indledende øvelse både skulle bruge teknik og koncentration.

I en slags tre på stribe-spil skulle de først drible med bolden og dernæst flytte rundt på trøjer, så dem af samme farve lå i korrekt rækkefølge.

Damsgaard og Skov Olsen var placeret i samme gruppe, som i øvelsen haltede efter de mere erfarne landsholdsspillere i det kvarter, pressen fik lov at følge.

Teknik og koncentration bliver der også brug for i mandagens opgør mod russerne.

Med nul point efter to kampe betyder alt andet end en dansk sejr farvel til turneringen.

Damsgaard var en af profilerne på et dansk hold, som trods nederlaget til Belgien vandt skudstatistikken med 22-7 over de belgiske verdensstjerner.

Men til trods for et stort dansk overtal af chancer i de to første opgør, er det kun blevet til et enkelt mål.

- Vi håber helt sikkert, at det kan åbne sig endnu mere, og vi kan få puttet nogle kasser ind. Vi har vist, at vi kan spille os frem til det, og vi mangler lige det sidste. Jeg er sikker på, at det nok skal komme, siger Skov Olsen.