Skotte indleder titelforsvar med sejr ved dart-VM

På førstedagen af VM i London vandt han sin kamp mod Steve West med 3-1 i sæt uden at blive sat under nævneværdigt pres af sin useedede modstander. Han afgjorde dysten på sin sjette matchpil.

Skotten Peter Wright tog tirsdag aften første skridt mod at forsvare sin titel som verdensmester i dart.

Kampen var et opgør i turneringens anden runde, da Steve West få timer tidligere havde vundet sin kamp i første runde, mens verdensmesteren var oversidder i første runde i lighed med de øvrige 31 seedede spillere i turneringen.

Den stærke skotte med de usædvanligt farverige frisurer - tirsdag med grønt hår - er seedet som nummer to i dette års turnering. Topseedet er hollænderen Michael van Gerwen.

Vanen tro afvikles VM i Alexandra Palace i London, men det er alligevel i andre omgivelser end normalt.

I de tidligere år har der været 3000 udklædte, fulde fans til begivenheden, og de har sørget for en festlig stemning med råb og skrål.

Tirsdag var der så kun lukket 1000 fans ind til de fire kampe på VM's åbningsdag, og alle tilskuere var placeret ved stole bag et bord, og de skulle undgå at rejse sig under kampene.

De måtte heller ikke synge eller være klædt ud, men på trods af restriktionerne blev spillerne fra tid til anden bakket op af slagsange.

Fra onsdag og mindst en uge frem bliver stemningen så endnu kedeligere, da London rykker en risikozone op i forhold til coronasmitte, og tilskuere til sportsbegivenheder derfor forbydes.

VM varer frem til finalen 3. januar. I perioden 24.-26 december holder spillerne juleferie.

Den kommende verdensmester scorer 500.000 pund, lidt over fire millioner kroner, i præmiepenge.

Der deltager ingen danskere ved VM.