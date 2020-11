Skotsk træner lykkelig over EM-plads: Endelig skuffede vi ikke

"23 års lidelser" er ovre for de skotske fodboldherrer.

Sådan lyder det i flere skotske aviser, efter at landet torsdag sikrede sig sin første slutrundedeltagelse siden 1998.

Skotterne vandt i en gyserafgørelse mod Serbien på straffespark, og dermed står det klart, at de skal med til EM i 2021.

Da sejren var en realitet, brød spillerne ud i vild jubel, og holdets træner, Steve Clarke, er lykkelig for endelig at kunne give landsholdets fans det, de har hungret efter.

- Denne gang skuffede vi dem ikke, siger Clarke ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hele nationen kan være stolt, men mest af alt spillerne på banen, lyder det fra træneren.

Med fem veleksekverede straffespark gjorde skotterne, hvad de skulle i straffesparkskonkurrencen.

Men først da Fulham-angriberen Aleksandar Mitrovic brændte, blev kampen afgjort i skotsk favør.

- Normalt taber vi ellers i allersidste øjeblik eller lider et glorværdigt nederlag, siger Clarke ifølge Sky Sports.

Både målscorer Ryan Christie og Liverpool-backen Andy Robertson var tydeligt følelsesmæssigt påvirkede efter kampen.

Sejren medfører ud over selve EM-deltagelsen en ekstra gulerod i form af to kampe på hjemmebane på Skotlands nationalstadion, Hampden Park, mod Tjekkiet og Kroatien - og derudover en kamp mod ærkerivalerne fra England.

- Jeg kommer på enhver tænkelig måde til at bede for et proppet Hampden, for Gud, hvor vil vi kunne mærke det, siger Robertson til Sky Sports.

- Jeg håber, at alle har en fest i aften efter alt det, som vi har været igennem som fodboldspillere og fodboldfans. 23 år og vi gjorde det. Jeg har ikke lyst til at tænke på det, for jeg kommer sandsynligvis til at græde.

Noget tyder på, at flere tog opfordringen til sig, for en stor gruppe mennesker samlede sig i hovedstaden Glasgow for at fejre. Det skriver skotske The Herald.

De omkring 50 mennesker brød dog samtidig coronaretningslinjer, da personer fra maksimalt to husstande må mødes.