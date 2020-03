Skotsk fodboldklub kræver spillere 50 procent ned i løn

Fodboldklubberne mister mange penge, mens ligaerne ligger stille, og det kan få direkte konsekvens for de ansatte i den skotske klub Hearts.

På klubbens hjemmeside varsler klubejer Ann Budge drastiske tiltag for at sænke omkostningerne i klubben, der lider under manglende indtægter fra de kampe, som er udsat på grund af coronavirus.

Hun beder alle sine fuldtidsansatte spillere, trænere og hjælpere om at gå 50 procent ned i løn med virkning fra april.

- Reduktionen i klubbens indkomst er ikke holdbar, uden at der bliver taget øjeblikkelige skridt til at reducere personaleomkostninger og andre udgifter.

- Derfor er jeg nødt til at handle hurtigt og tage skridt nu for at sikre, at vi som klub kan klare os igennem denne storm og samtidig sikre, at vi er klar til at genoptage arbejdet, når vi bevæger os ind i roligere farvand, og fodbolden går i gang igen, skriver Ann Budge.

Tidligere på ugen fastslog hun, at Hearts står til at miste en million pund, svarende til otte millioner danske kroner, fordi de planlagte kampe ikke kan gennemføres i de kommende uger.

Hvis de ansatte ikke er klar til at få halveret lønnen, er de velkomne til at forlade klubben.

- Stab og spillere, der ikke er i stand til - eller er uvillig til - at acceptere denne ændring i deres kontrakt, vil selvfølgelig få mulighed for at opsige kontrakten, lyder det fra klubejeren.