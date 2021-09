Skotsk anfører: Vi andre må kæmpe om andenpladsen

Den skotske anfører Andy Robertson har kun positive ord til overs for det danske landshold efter Danmarks 2-0-sejr over Skotland i VM-kvalifikationen.

- Danmark er et superstærkt hold, og danskerne har god grund til at være stolte af deres landshold, siger anføreren på et pressemøde efter kampen.

- Danmark har slået alle i gruppen indtil videre, og hvis de fortsætter den gode stime, ender de i toppen, og så bliver det en kamp om andenpladsen for alle andre i gruppen.

Ifølge den skotske anfører var det Danmarks intensive spil - særligt i første halvleg, hvor Danmark scorede to mål - der gjorde det svært for Skotland at komme tilbage til kampen.

- Danmark var i kontrol under hele kampen, og det var det mest skuffende. Vi tilpassede os ikke deres formation hurtigt nok, og da vi kom bagud med to mål, var det for sent, siger Andy Robertson.

Det er nogenlunde samme analyse, som Skotlands træner Steve Clarke har.

- De satte os under pres fra start, og vi havde svært ved at få en fod til jorden. Danmark scorede to hurtige mål efter hinanden, og kampen var for meget ude af vores hænder i anden halvleg, siger landstræneren.

Det skotske landshold var op til kampen ramt af corona, og den skotske træner måtte derfor undvære otte spillere fra truppen på grund af corona. Det mente træneren dog ikke var skyld i Skotlands nederlag.

- Nederlaget handlede ikke om truppen, men om måden, som Danmark spillede på. Der var aldrig tvivl om, at det ville blive en svær kamp, siger han.

De to mål blev scoret af Danmarks to wingbacks Daniel Wass og Joakim Mæhle i 14. og 15. minut.

Andy Robertson sender desuden positive ord i retning af de fremmødte fans, der sørgede for fuldt hus og god stemning i Parken.

- Fansene skabte en virkelig god atmosfære. Vi prøvede at få styr på Danmark, det lykkedes ikke, og det gjorde bare fansene endnu mere højlydte. Publikum var bag holdet under hele kampen, siger han.

Danmarks næste kamp i kvalifikationen bliver spillet på udebane mod Færøerne på lørdag klokken 20.45.