Skotland vil drille storebror i historisk britisk brag

På papiret er England favorit, men hvis skotterne lykkes med at skabe overraskelsen og ødelægge den engelske fest på det store stadion i London, vil de blive hyldet som helte i mange år fremover.

Derfor er motivationen tårnhøj i den skotske lejr, beretter John McGinn, der til daglig tørner ud for den engelske klub Aston Villa.

- Vi ved, at hvis vi spiller op til vores bedste, så kan vi give England store problemer, siger John McGinn.

Han er træt af at høre på analyser om, at Skotland ikke har en chance.

- De engelske medier vil gerne have folk til at tro, at styrkeforskellen er kæmpestor. Det er op til os at modbevise det.

- Vi har en befolkning på fem millioner, og de har 55 millioner. De har verdensstjerner på alle positioner, så vi vil altid være underdogs, men vi har også selv nogle superstjerner.

I den engelske lejr anerkender landstræner Gareth Southgate, at der er mere på spil end sædvanligt.

- For fansene og for os er det en kæmpe begivenhed, siger Southgate, som derfor vil forsøge at sikre, at de engelske spillere holder det rette fokus.

- Jeg vil gerne tilgå kampen som enhver anden og fokusere på at spille god fodbold. Vi må helst ikke fremhæve alt det andet alt for meget.

Skotske Scott McTominay har sin daglige gang i storklubben Manchester United, og han kommer til at stå over for nogle af sine klubkammerater i fredagens opgør.

Han forsikrer, at Skotland kommer buldrende for at rejse sig efter nederlaget til Tjekkiet i den første kamp.

- Jeg er sikker på, at man kan forvente en stor reaktion. Vi er sultne efter sejr, og vi vil selvfølgelig gerne gøre det for hele Skotland, siger McTominay.

Sidst, Skotland trak sig sejrrigt ud af et opgør mod England, var i EM-kvalifikationen i 1999. Siden da er det blevet til tre nederlag og et uafgjort resultat.