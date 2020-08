Skotland udskyder tre fodboldkampe efter brud på coronaregler

Nyheden kommer, kort efter at Skotlands leder, førsteminister Nicola Sturgeon, opfordrede til, at klubbernes opgør denne uge ikke skulle spilles.

De skotske fodboldklubber Celtic og Aberdeen har fået deres to kommende kampe aflyst på grund af brud på coronarestriktionerne.

Årsagen er, at Celtics forsvarsspiller Boli Bolingoli for nylig forsømte at gå i karantæne efter en rejse til Spanien. Den 25-årige belgier havde heller ikke informeret klubben om turen.

Sturgeon kalder episoden et "groft brud" på retningslinjerne.

- Jeg er ked af, at nogle fodboldspillere virker til at være ude af stand til at leve op til deres ansvar, siger hun.

Hos Aberdeen er to spillere blevet testet positive, mens seks er gået i isolation. Spillerne skal ifølge BBC have været på tur på en bar forinden.

- Som minimum bør man ikke se Aberdeen og Celtic spille i den kommende uge, lød det fra den skotske førsteminister kort før udskydelsen.

- Betragt det her som et gult kort. Næste gang er det et rødt kort.

Celtic har i en udtalelse undskyldt over for resten af de skotske klubber.

- Det er svært at forestille sig en mere uansvarlig handling under de nuværende omstændigheder, og vi kan slet ikke forklare det, skriver klubben.

Onsdagens opgør mellem St. Mirren og Celtic samt kampen mellem Aberdeen og Hamilton er blevet udskudt. Det samme er næste weekends planlagte opgør mellem Celtic og Aberdeen.

Hele Celtics trup og stab er blevet testet for coronavirus to gange siden episoden. Alle - også Bolingoli - har afgivet negative prøver.

Steven Gerrard, der står i spidsen for Celtics lokalrivaler, Rangers FC, siger, at hændelsen bør fungere som øjenåbner.

- Hvis sådanne fejl bliver ved med at ske, så er der ingen tvivl om, at sæsonen vil blive aflyst, siger den tidligere Liverpool-spiller.