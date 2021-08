Skotland tager decimeret trup med til Danmark

Det bliver en yderst decimeret skotsk landsholdstrup, som sætter kursen mod Danmark for at spille onsdagens VM-kvalifikationskamp i Parken.

Det siger Skotlands fodboldlandstræner, Steve Clarke, på et pressemøde i hjemlandet forud for onsdagens VM-kvalifikationskamp mod Danmark.

Senest er angriberen Kevin Nisbel blevet skadet, mens backen Stephen O'Donnell ikke har fået indrejsetilladelse efter at være blevet testet positiv for corona, selv om det er over to uger siden, at han blev konstateret smittet.

Landstræneren har ikke kunnet nå at udtage nye spillere, tids nok til at de ville kunne blive coronatestet og clearet til afrejsen til Danmark, når både myndigheder og Det Europæiske Fodboldforbunds coronaregler skal overholdes.

- Vi har ikke meget træningstid, og vi har heller ikke haft tid nok til at få nye spillere ind rettidigt til coronatest inden afrejsen til Danmark. Men vi har stadigvæk et stærkt hold, som er fokuseret på at rejse til Danmark og gøre det godt.

- Vi har stadig et konkurrencedygtigt hold, som har en realistisk chance for at få et positivt resultat i Danmark, siger Steve Clarke.

Den skotske landstræner joker med, at han måske selv kan få sin syvende landskamp. Den 58-årige fodboldtræner spillede sin seneste landskamp i 1994.

Landstræneren må se bort fra to af holdets store profiler. Manchester Uniteds Scott McTominay er skadet, og senest blev midtbanespilleren John McGinn fra Aston Villa konstateret smittet med coronavirus.

Steve Clarke ærgrer sig over afbuddene, men understreger også, at det er svært at gardere sig mod covid-19.

- Mange hold har været ramt af coronaudfordringer, og nu er det så vores tur.

- Vi skal huske, at det trods alt stadigvæk kun er fodbold, og at der er mange mennesker, som dør eller får grimme følger af sygdommen - det har min datter blandt andet fået, så jeg har haft sygdommen inde på livet, siger han.

Landsholdsanfører Andy Robertson peger på coronaudfordringer og lukningen af transfervinduet tirsdag ved midnat som to forstyrrende elementer i de skotske forberedelser.

- Det er ærgerligt, at coronasmitte påvirker vores hold, men det er vilkårene. Vi kan stadigvæk stille med et stærkt hold, siger han og tilføjer om transfervinduet:

- Vi spillere har agenter og repræsentanter, som tager sig af den del, så vi kan koncentrere os om kampen mod Danmark. Men det kan da være forstyrrende for nogen, hvis de står foran et skifte, siger Robertson.

Onsdagens VM-kvalifikationskamp begynder klokken 20.45 i Parken. Efter tre ud af de ti spillerunder har Danmark ni point på førstepladsen, mens Skotland er nummer to med fem point.