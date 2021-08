Skotland kommer med smal trup og stærk psyke

For Kasper Schmeichel, Simon Kjær og de øvrige landsholdsspillere skal dels undgå, at sommerens succesfulde EM-slutrunde bliver en mental sovepude, og samtidig skal de være opmærksomme på, at skotterne befinder sig bedst i en undertippet rolle.

Det bliver i hovederne, at et af de vigtigste slag skal vindes, for at det danske fodboldlandshold onsdag aften kan få succes i VM-kvalifikationskampen mod Skotland i Parken.

Det siger landstræner Kasper Hjulmand forud for mødet mellem nummer et og to i den danske VM-kvalifikationsgruppe.

- Skotland er et godt hold. Jeg bliver beskyldt for at tale modstanderne op, men det gør jeg altså ikke. Vi så Skotland mod Kroatien og England ved EM i sommer, og skotterne var mindst lige så gode som England på Wembley.

- De har den mentalitet, at jo mere underdogs, de er, og jo mere de skal fighte for det, jo sværere er de at nedbryde, siger Kasper Hjulmand.

Han hæfter sig især ved skotternes stærke venstre side. Her har de angrebslystne Andy Robertson og Kieran Tierney fra henholdsvis Liverpool og Arsenal. Deres gennembrud og utallige indlæg er skotternes nok farligste våben, betoner Hjulmand.

- De slår sindssygt mange indlæg og fylder op med spillere i boksen. De evner får de også sat i spil på dage, hvor de kun har bolden en tredjedel af tiden, advarer Hjulmand.

Også landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har øje for Skotlands mentale styrke.

- Skotland må ikke undervurderes, og vi skal spille op til vores bedste for at slå dem. Skotterne giver ikke noget væk og spiller altid tætte kampe, siger han.

Danmarks vilkår er dog en anelse bedre end skotternes. For selv om Kasper Hjulmand har måttet se syv af sine oprindeligt udtagne spillere misse kampen mod skotterne med skader og sygdom, har den danske træner hentet erstatninger ind i truppen.

De samme muligheder har Skotlands landstræner, Steve Clarke, ikke haft. Derfor var det kun 18 ud af 26 udtagne spillere, der tirsdag rejste til København.

Skotland har ikke kunnet nå at udtage nye spillere, tids nok til at de ville kunne blive coronatestet og clearet til afrejsen til Danmark, når både myndighedernes restriktioner og Det Europæiske Fodboldforbunds coronaregler skal overholdes.

- Vi har ikke meget træningstid, og vi har heller ikke haft tid nok til at få nye spillere ind rettidigt til coronatest inden afrejsen til Danmark. Men vi har stadigvæk et stærkt hold, som er fokuseret på at rejse til Danmark og gøre det godt.

- Vi har stadig et konkurrencedygtigt hold, som har en realistisk chance for at få et positivt resultat i Danmark, siger Steve Clarke.

Den 58-årige fodboldtræner joker med, at han overvejer at smide sig selv på holdkortet, så han kan få sin landskamp nummer syv - den første siden 1994.

Kampen mod Skotland markerer første del af en tretrinsraket, der kan flyve Danmark nær næste års VM-slutrunde.

- Vi har tre kampe på en uge, og vi kan tage et stort skridt mod VM, hvis vi vinder alle tre. Det er det, vi sætter næsen op efter, siger Kasper Hjulmand.

Opgøret begynder onsdag 20.45.