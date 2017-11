Skjern-træner vil undgå franskmænd efter CL-avancement

Efter sejren på 31-26 ude over spanske Ademar Leon står det klart, at det danske hold slutter som enten nummer et eller to i gruppen.

- Vi er meget tilfredse, siger Skjerns cheftræner, Ole Nørgaard.

- Vi har nået en af målsætningerne for denne sæson, at gå videre i Champions League. Derfor er vi både lettede og glade, siger han.

Skjern førte 13-12 ved pausen, og mod slutningen af kampen lykkedes det danskerne at udbygge føringen.

- I pausen var vi enige om, at vi skulle være tre-fire mål foran, når der manglede seks-syv minutter, for ikke at overlade for meget til tilfældighederne.

- Der skete så det, at Ademar nok satsede hele butikken for at indhente det, og det gik så galt, siger Ole Nørgaard.

Skjern har 14 point for ni kampe og tager på søndag i næste uge imod Gorenje Velenje, der er nummer to med 12 point.

Skjern vinder gruppen med mindst uafgjort, mens slovenerne snupper gruppesejren med en sejr i Herning.

Forskellen på at vinde gruppen og blive nummer to er stor, vurderer Ole Nørgaard.

Gruppevinderen skal op mod nummer to i gruppe D, ukrainske Motor Zaporozhye, mens nummer to løber ind i vinderen af gruppe D, Montpellier.

Det franske hold har hidtil gjort rent bord i gruppen med otte sejre af otte mulige.

- Med sportslige briller er der kæmpestor forskel, siger Ole Nørgaard.

- Mod Zaporozhye vil jeg vurdere, at det er 50-50. Det er en rigtig god modstander, og det er et rigtig svært sted at spille. De har mange kvaliteter og rutinen i at spille Champions League og også komme videre.

- Montpellier er i en klasse for sig. Hvis det er 50-50 mod Zaporozhye, så er det spørgsmålet, om vi har tocifrede procenter for at slå Montpellier over to kampe. Det er virkelig et internationalt klassehold, siger han.

Skjern Håndbold har hidtil vundet samtlige hjemmekampe i Champions League, og holdet vil også gå helhjertet efter at sikre endnu en sejr og førstepladsen mod Gorenje Velenje.

- Det skal vi. Vi har hidtil ikke givet noget væk på hjemmebane, det har vi heller ikke tænkt os at gøre næste søndag. Vi skal gøre arbejdet færdigt, siger Ole Nørgaard.