Skjern-træner stopper til sommer - assistent forfremmes

Skjern Håndbold skal igennem et trænerskift inden næste sæson.

Torsdag meddeler klubben på sin hjemmeside, at Patrekur Jóhannesson af familiemæssige årsager stopper i den vestjyske håndboldklub ved sæsonens udgang for at vende tilbage til Island.

Til den tid bliver hans job som cheftræner overtaget af assistenttræner Claus Hansen.

- Jeg nyder Skjern som klub og by, men det er for vanskeligt at bo væk fra min familie, som lever deres eget liv i Island. Derfor har jeg besluttet at vende tilbage til mit hjemland efter denne sæson.

- Det har været en forfærdelig svær beslutning, da jeg er omgivet af fantastiske mennesker i en klub, som har taget så godt imod mig. Beslutningen er taget, og nu går vi all-in på det sidste halve år, der skal sluttes godt af, siger den islandske cheftræner.

Dermed bliver hans ophold i klubben meget kortere end først planlagt. Han afløste Ole Nørgaard i sommer, og islændingen havde skrevet under på en treårig kontrakt.

Skjern-formand Carsten Thygesen ærgrer sig.

- Vi har fuld forståelse for Patrekurs beslutning, selv om vi ærgrer os utrolig meget. Han er en dybt passioneret og professionel træner, der er kommet med alt.

- Vi vil nyde samarbejdet med ham resten af sæsonen, hvor vi stadig har spændende udfordringer foran os.

- Samtidig er vi glade for, at Claus Hansen har taget udfordringen op som cheftræner, og dermed sikrer vi, at den kurs, som Claus og Patrekur har lagt, kan fortsætte og videreudvikles, siger Carsten Thygesen.

Assistenttræneren er spændt på sin forestående forfremmelse.

- Jeg har på alle måder været utrolig glad for mine første måneder i Skjern Håndbold. Derfor skulle der heller ikke soves mange gange på tilbuddet om at blive cheftræner i en velorganiseret klub med gode værdier og en spændende spillertrup.

- Lige nu er øjnene dog rettet på at fortsætte det gode samarbejde med Patrekur, så vi sammen kan få det bedste ud af denne sæson, siger Claus Hansen.

Aktuelt ligger Skjern nummer fire i Primo Tours Ligaen.