Skjern-træner efter gruppesejr: Det er ingen automatik

Sejren betød, at holdet sikrede sig førstepladsen i gruppe C, og det er der god grund til at være stolt af, mener cheftræner Ole Nørgaard.

Skjern Håndbold hentede søndag en stensikker sejr på 35-20 over Gorenje Velenje i Champions League.

- Det er ikke sådan, at danske hold per automatik kan kigge på puljerne og sige, at der skal de videre. Der skal en rigtig god præstation til, siger han.

- Vi har været meget overbevisende i alle hjemmekampe og formået at hente flere point på udebane, end vi havde troet. Alt i alt er vi rigtig godt tilfredse, lyder det fra træneren.

Med sejren slipper holdet for at møde franske Montpellier, som Nørgaard på forhånd havde udset som den sværeste modstander.

I stedet venter ukrainske Motor Zaporozhye nu over to kampe. Vinderen går videre til knockoutfasen i Champions League, og chancen for dansk sejr er fifty-fifty, mener Nørgaard.

- Det er et rigtig stærkt hold med masser af rutine, fysik, landsholdsspillere og gode håndboldspillere i det hele taget. Det er en svær opgave, men det skal det også være, når man kommer til de kampe her.

Men fortsætter Skjern de gode takter fra gruppespillet, skal ukrainerne diske op med et højt niveau for at komme videre fra mødet med vestjyderne, mener han.

- Hvis vi kan få det spil frem, som vi har vist i puljen, skal de være gode for at slå os. Det er jo det, vi skal hive frem, men det er et fifty-fifty-opgør mod en meget vanskelig modstander, siger Ole Nørgaard.

Skjern deltog også i Champions League i sæsonen 2015/16. Her kom Skjern videre til playoffkampene som nummer to i gruppe D. En gruppe, der i øvrigt blev vundet af netop Motor Zaporozhye.

I playoffkampene blev Meshkov Brest dengang endestationen for Skjern.