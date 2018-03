Skjern-træner: Føles som at vinde hele Champions League

Her leverede Skjern-træneren med sine spillere en kraftpræstation på udebane mod storholdet Veszprem.

Ungarerne havde som ambition at vinde turneringen, men 34-29-sejren hjemme betød, at CL-eventyret var slut, mens det fortsætter for Skjern, der for første gang er i kvartfinalen i turneringen.

- Vi er fuldstændig overvældet glade, som om vi har vundet hele Champions League. Det har vi jo nærmest også. Det er en kæmpe, kæmpe sejr for os.

- Det er fuldstændigt imod naturlovene, at vi er i stand til over to kampe at slå et hold som Veszprem ud, så vi er helt overstadige lige nu, siger Ole Nørgaard.

Han tog til Veszprem i det østlige Ungarn med en 32-25-sejr fra det første opgør hjemme.

Umiddelbart et komfortabelt forspring, men Veszprém Aréna kaldes ikke for sjov for Europas sværeste udebane. Trykket er enormt, og Skjern var langt fra favoritter trods føringen.

- Andre må vurdere, om det er den største præstation af et dansk herrehold, men det er ubestrideligt den største præstation i Skjern Håndbolds historie.

- Vi har et cool hold, som var kølige og rolige og ikke lod sig slå ud, selv om vi var nede med fire mål. Vi har spillere, der er dygtige til at holde fast i det, vi gerne vil, også når presset er allerstørst, siger Nørgaard.

5000 ungarske tilskuere gav den fuld gas i de 60 minutter, men Ole Nørgaard var fuld af beundring over for det håndboldtryk, der omgiver Veszprem.

- Det er ægte fans. Det er ikke tilskuere. De bakkede deres egne op, som rigtige fans gør, så det var en kongestemning. De var på ingen måde usportslige over for os og klappede os også ud af banen.

Træneren var på forhånd nervøs for, om dommerne kunne klare presset i trykkogeren i Veszprem, men det kunne de ifølge Ole Nørgaard.

- Dommerne var rigtig gode. De viste fra start, at de godt turde give os de kendelser, vi skulle have. Det er også afgørende for, at man kan komme videre i Veszprem, at dommerne er rolige og kølige, og det var de, siger Skjern-træneren.