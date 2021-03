Skjern sørger for slutspil til vaklende KIF Kolding

Det ligger fast, efter Skjern lørdag eftermiddag besejrede Ribe-Esbjerg med 34-31, hvilket betyder, at ingen nu kan true koldingensernes slutplacering blandt de otte bedste i grundspillet.

Koldingenserne har ellers løbet rundt på gummiben på det seneste og har misset tre chancer for selv at spille sig videre - blandt andet med et nederlag til bundproppen TMS Ringsted.

Men rivalerne kunne ikke udnytte den gamle storklubs vaklen. Fredag spillede Fredericia sig ud af billedet ved at tabe i Lemvig. Og med Ribe-Esbjergs nederlag forsvandt den sidste trussel mod KIF Kolding.

Med kniven for struben havde Ribe-Esbjerg ellers alt at spille for mod Skjern, men rigtig tæt på den nødvendige sejr kom holdet aldrig.

Efter 16-14 ved pausen trak Skjern fra i begyndelsen af anden halvleg, hvor hjemmeholdet gik fra 20-19 til 25-20.

Det kom gæsterne ikke tilbage fra. Anført af den norske veteran Bjarte Myrhol, der scorede otte mål på ni forsøg, holdt Skjern et komfortabelt forspring i resten af kampen.

Dermed er der inden sidste runde sat navne på de otte hold, der skal spille om medaljer i denne sæson.

Skjern og KIF Kolding får i slutspillet selskab af Aalborg, GOG, Bjerringbro-Silkeborg, TTH Holstebro, Sønderjyske og Skanderborg.

Bjerringbro-Silkeborg sikrede sig lørdag fjerdepladsen i grundspillet ved at slå den direkte konkurrent Sønderjyske med hele 37-18.