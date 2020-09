Skjern snubler mod Skanderborg og taber igen

Medaljeaspiranterne fik en lussing i sidste uges sæsonåbner mod Sønderjyske, og tirsdag blev det så til endnu et nederlag i ligaen.

Skjern førte ellers i det meste af kampen mod Skanderborg, men gik i stå i slutningen af anden halvleg og endte med et nederlag på 28-31.

Sejren er derimod Skanderborgs anden i lige så mange forsøg.

Skjern tog teten fra start tirsdag og fik etableret en mindre føring. Men så svarede Skanderborg igen ved at udligne. Det blev først 3-3 og efterfølgende også 4-4 og 5-5, men så trak Skjern også fra.

5-5 blev til 10-5, men igen hankede Skanderborg op i sig selv, og forspringet blev langsomt reduceret.

Forskellen kom ned på et enkelt mål, inden Skjern frem mod pausen bragte sig foran med tre, så der stod 17-14 halvvejs.

Skanderborg kom godt ud til anden halvleg. Gæsterne fandt en god rytme i angrebet og fik igen Skjerns forspring ned på et enkelt mål.

Der skulle dog gå lidt over et kvarter, før det endelig lykkedes Skanderborg at få udlignet. Marcus Mørk gjorde det til 23-23.

Det fik Skjern til at tage en timeout, men spilstoppet gjorde ikke ligefrem underværker for hjemmeholdet, der især virkede rådvild i angrebet.

Kristian Bonefeld sørgede for Skanderborgs første føring i kampen, da han scorede til 24-23.

Det gik bare ikke Skjerns vej i slutfasen. Redninger røg ud til Skanderborg-spillere igen, og Anders Eggert brændte et straffekast.

Med små ti minutter tilbage kom Skanderborg foran 27-24, og det så nu svært ud for hjemmeholdet, der da heller ikke kom tættere på.

Tidligere tirsdag tog Århus Håndbold sin første sejr i sæsonen, da Fredericia i Aarhus blev slået 32-25. Gæsterne førte ellers 15-11 ved pausen, men Århus tog altså sejren med en overlegen anden halvleg.

Fredericia tabte også sin første kamp i sæsonen.

Oprykkerne fra Ringsted var ligeledes i aktion hjemme mod Sønderjyske. Det endte med en ny sejr til sidstnævnte - denne gang på 28-26 - mens Ringsted stadig har sit første point til gode efter også at have tabt sin første kamp.