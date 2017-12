Skjern slår Aalborg og snupper førstepladsen alene

Skjern topper med sejren ligaen med 22 point, mens Aalborg bliver på 16 point.

Hjemmeholdet kom foran 3-1, 4-2, 6-3, inden Tobias Ellebæk reducerede til 5-6 for Aalborg.

DM-finalisterne fra maj måned fulgtes pænt ad gennem første halvleg, hvilket pauseføringen på 14-13 til hjemmeholdet vidnede om.

Skjern stillede op uden Kasper Søndergaard, der måtte kigge med fra tilskuerpladserne.

Det skyldtes, at den rutinerede bagspiller tirsdag besvimede, da han ville rejse sig fra sin sofa, skriver TV 2 Sport.

Kasper Søndergaard faldt og slog hovedet så kraftigt, at han senere måtte sys med flere sting.

Onsdag blev Søndergaard tjekket på hospitalet, og her var beskeden fra lægerne, at håndboldspilleren måtte have rejst sig for hurtigt og derfor fik et blackout på tre-fire sekunder.

Lægestaben i Skjern valgte at spare Kasper Søndergaard onsdag.

Kampbilledet fortsatte efter pausen, og efter det første kvarter af anden halvleg havde begge mandskaber scoret seks gange efter Jakob Hessellunds reducering for Aalborg.

Stillingen 20-19 blev til 20-20, inden Skjern tog lidt fra, da Markus Olsson øgede til 23-21.

Aalborg tog en timeout, da holdet var bagud 22-25, men gæsterne kunne ikke lukket hullet og tabte opgøret.