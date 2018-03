Skjern-profil vil holde CL-brag mod Veszprem åbent

Skjern Håndbold løber søndag ind til en håndboldkamp ud over det sædvanlige, når det ungarske mesterhold, Veszprem, kommer på besøg.

På forhånd er Skjern ikke levnet mange muligheder for samlet sejr i to Champions League-opgør mod et af Europas bedste håndboldhold, og rutinerede Kasper Søndergaard er godt klar over, at modstanden bliver hård.