Skjern-profil bytter banen ud med bænken

Den mangeårige Skjern-profil Kasper Søndergaard får i næste sæson en ny rolle i den danske håndboldklub.

Her skal 38-årige Søndergaard være assistent for cheftræner Claus Hansen.

- Jeg brænder for at komme i gang. Det bliver en helt ny verden og et nyt kapitel for mig, som jeg er enormt spændt på at tage hul på, siger Kasper Søndergaard til Skjerns hjemmeside.

Han har optrådt for klubben siden 2011 og spillet mere end 350 kampe.

Frem til 2017 optrådte han sideløbende på det danske landshold, hvor han både har været med til at vinde EM- og OL-guld.

- Jeg håber og tror på, at jeg kan bidrage med ting gennem min erfaring og karriere, der kan supplere Claus Hansen på bedste vis i træning og kamp, siger Søndergaard.

Bagspilleren har været i aktion for sidste gang i den bedste danske håndboldrække, der er afblæst på grund af coronapandemien.

Bestyrelsesformand Carsten Thygesen er tilfreds med, at det er lykkes at holde på Kasper Søndergaard. Han kalder ham indbegrebet af klubben.

- Med sin ambitiøse og professionelle tilgang til sporten har han været en usædvanlig vigtig faktor for os i de sidste ni år på banen.

- Søndergaard har bidraget med en udpræget vinderkultur og har international erfaring fra øverste hylde, som vi ser frem til med stor spænding, skal folde sig ud på bænken, siger formanden.