Skjern leverer overskud for femte år i træk

Skjern Håndbold kan for femte år i træk præsentere et beskedent overskud. Dermed har klubben overskud for 10. gang på 11 år.

Det fremgår af årsrapporten fra 2016/2017, at Skjern Håndbold A/S leverede et overskud på godt 100.000 kroner, og det skyldes flere ting.

- Vi har oplevet en lille stigning i omsætningen blandt andet takket være sportslig succes, mange trofaste sponsorer og endnu flere tilskuere på lægterne.

- Vi kan igen konstatere, at betydningen af at have gode faciliteter er afgørende, siger Carsten Thygesen til klubbens hjemmeside.

Bestyrelsesformanden giver et eksempel på den økonomiske udvikling.

- På to år er er omsætningen per hjemmekamp - hvad angår entréindtægter og salg i boder - blevet fordoblet, siger han.

Under generalforsamlingen blev bestyrelsen og revisionsfirmaet PWC genvalgt.

Klubbens egenkapital udgør 4,1 millioner kroner, og dermed lever Skjern op til Dansk Håndbold Forbunds krav om solvens.