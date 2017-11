Skjern er videre i Champions League med sejr i Spanien

Dermed har vestjyderne 14 point for ni kampe. Det betyder, at Skjern Håndbold er sikret mindst andenpladsen i gruppen før den sidste kamp hjemme mod Gorenje Velenje, der er nummer to med 12 point.

Et point er nok til at sikre Skjern førstepladsen, mens Gorenje Velenje tager gruppens førsteplads med en sejr, fordi slovenerne i så fald vil være bedst i de indbyrdes opgør.

Vinderen af gruppe C parres i playoffkampe med nummer to i gruppe D, Motor Zaporozhye fra Ukraine, mens nummer to i gruppe C skal møde vinderen af gruppe D, franske Montpellier.

Ademar Leon kom bedst fra start i lørdagens kamp og førte 7-4, men herefter fik Skjern fat i hjemmeholdet.

Anført af Kasper Søndergaard, der scorede fem mål før pausen, fik vestjyderne udlignet i den scoringsfattige første halvleg.

Begge målmænd tog godt fra med fine redninger.

Emil Nielsen var stærk for Skjern, og det samme var Vladimir Cupara for Ademar Leon, og det var med til at holde antallet af scoringer nede før pausen.

Kasper Søndergaard fik passende det sidste ord, da han afsluttede halvlegen med at score til pausestillingen 13-12.

13 minutter før tid kunne Anders Eggert have bragt Skjern foran 24-21, men venstrefløjen måtte se sit straffekast blive pareret.

Anders Eggert blev dog ikke slået ud af den grund, og han leverede kort efter en scoring, også på et straffekast.

Emil Nielsen fortsatte storspillet i målet, og Skjern sikrede sejren efter en overbevisende indsats.

Bjarte Myrhol scorede ti gange for Skjern, mens Kasper Søndergaard lavede syv mål.