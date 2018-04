Skjern-boss: Vi kan tillade os at drømme om nyt mirakel

Carsten Thygesen, der er bestyrelsesformand i Skjern, er lettet over, at spændingen fortsat er til stede inden returkampen.

Skjern har fortsat en chance for at nå i Final 4 i håndboldens Champions League, men det kræver en sejr på mindst seks mål hjemme over Nantes på søndag.

- Det er stadigvæk surrealistisk, at vi er blandt de sidste otte i Europa. Jeg er stadig målløs over og imponeret af, at det kan lade sig gøre.

- Og at vi så rent faktisk nu har en kamp i Skjern Bank Arena, hvor vi kan tillade os at drømme om et nyt mirakel, siger Carsten Thygesen.

Det andet mirakel, Skjern-formanden henviser til, var den samlede sejr over Veszprem. Hjemmekampen mod den ungarske storklub gav klubben et overskud på 250.000 kroner.

Samme overskud vil hjemmekampen mod Nantes give, så Skjern tjener som minimum en halv million kroner på eventyret i Europa.

Inden da var regnskabet i Europa med de mange udebaneture gået i nul.

- I forhold til at vi har spillet 14 kampe og været rundt i Europa, så er det fantastisk, at vi også kan få et overskud på det. Det er vi godt tilfredse med, siger Carsten Thygesen.

En eventuel deltagelse i Final 4 vil kaste yderligere penge af sig, men det vil Skjern-formanden først se på, hvis det ender med samlet sejr over Nantes.

- Det har jeg ikke kigget noget som helst på. Det tager vi mandag morgen, hvis det bliver aktuelt, lyder det fra Carsten Thygesen.

Nantes vandt søndag 33-27 hjemme over Skjern, som på et tidspunkt var bagud med ti mål, inden det lykkedes at få gjort nederlaget mindre.

- Det var utroligt flot fightet at komme tilbage. Vi var på vej ned i sækken, og så viste de, hvad de er lavet af og fik hentet fire-fem mål under enormt pres på en svær udebane. Det er det, vi skal tage med.

- Drømmen lever. Det synes jeg, at den gør. Der er ting, vi kan forbedre. Så jeg synes, at drømmen lever, siger Carsten Thygesen.