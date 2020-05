Skjern-boss: Coronakrisen har øget håndboldens værdi

Det vurderer Skjern Håndbolds bestyrelsesformand, Carsten Thygesen, som fornemmer, at erhvervslivet og sponsorerne også fremover er klar til at skyde penge ind i sporten.

Mørke skyer trækker op om KIF Kolding, men coronakrisen kommer næppe til at medføre en bølge af konkurser i dansk håndbold.

- Jeg har både tro på og håb om, at det ikke bliver så slemt, som vi troede, siger Thygesen.

Han mener, at de seneste måneder har åbnet omverdenens øjne for håndboldens værdi for samfundet.

Befolkningen savner sport, sponsorerne savner netværk, og ingen er interesserede i miste det i fremtiden.

- Vi har alle sammen fået øjnene op for det fællesskab, som sporten skaber. Sponsorer vil gøre alt for at være med næste år.

- Jeg er ret sikker på, at erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke er anderledes, end det er på Fyn eller i Nordjylland.

- Når man kommer rundt og får talt med sponsorerne, så vil man opleve en større optimisme, end man havde frygtet, siger Carsten Thygesen.

Det skortede ellers ikke på dystre profetier fra klubber og Divisionsforeningen, da coronapandemien i marts afbrød sæsonen i utide.

Siden har erhvervspakke og lønkompensation sikret klubberne en pæn del af de indtægter, de gik glip af, da slutspillet og medaljekampene blev aflyst.

Skjern kommer ud af regnskabsåret med sorte tal på bundlinjen, og nu er der fokus på at sælge sponsorater til næste sæson.

Her kan krisen faktisk vise sig at have haft en positiv effekt.

- Håndbolden er steget i værdi, fordi man har fundet ud af, at det ikke er særlig rart, når den ikke er her.

- Det svarer til, at den lokale købmand eller den lille skole lukker. Når de er væk, finder man ud af, hvor meget de betød.

- Jeg tror, at man rundt omkring savner at følge med på livescore og at komme ud og være del af fællesskabet. Vores produkt står utrolig stærkt, siger Carsten Thygesen.

Trods de positive signaler fra erhvervslivet har Skjern valgt at nedjustere salgsbudgettet og skåret i udgifterne forud for den kommende sæson.

Det kan ikke helt undgås, at nogle sponsorer kommer til at prioritere deres penge anderledes efter sommerferien.

- Vi har tilpasset os. Vi er ikke jubelidioter, og vi ved godt, at krisen kan koste. Selvfølgelig mister vi nogle sponsorer. Det har vi justeret vores omkostninger efter, og så må vi håbe, at det er nok, siger han.

Den store ubekendte i ligningen er forsamlingsforbuddet, der lige nu umuliggør kampe med tilskuere i hallerne.

Hvis publikum er forment adgang langt ind i næste sæson, begynder det at gøre ondt.

- Hvornår åbner sæsonen, og hvornår må der komme 3200 tilskuere i arenaen igen? På det punkt er der selvfølgelig en masse uvished, siger Carsten Thygesen.