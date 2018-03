Skjern banker storfavoritterne Veszprem i Champions League

Veszprem har været i Champions Leagues Final Four i de seneste fire sæsoner, og op til denne sæson har den ungarske klub forstærket sig markant og har også meldt ud, at målet er at vinde Champions League i år.

Skjern var derfor ikke levnet mange chancer, men det jyske mandskab leverede en flot præstation, hvor især angrebsspillet gav Veszprem problemer.

Skjern måtte endda undvære venstrefløjen Anders Eggert i åbent spil på grund af en fibersprængning. Han kom dog alligevel på banen flere gange i kampen, da han agerede Skjerns straffeskytte.

Her var han sikkerheden selv og scorede på fire ud af fire forsøg fra 7-meteren.

Skjern skabte hurtigt et hul til gæsterne med fire mål i træk, så stillingen var 8-4 i kampens indledning.

Føringen til Skjern virkede til at påvirke det ungarske mandskab, som begyndte at forcere sit angrebsspil og afsluttede angrebene langt hurtigere end i begyndelsen af opgøret.

Samtidig fortsatte Skjern med et godt afstemt angrebsspil, og når marginalerne samtidig flere gange faldt ud til Skjerns fordel, kunne Skjern-stregen Bjarte Myrhol give Skjern første halvlegs største føring på 13-6 efter 20 minutter.

Hjemmeholdet fik flere gange presset Veszprems forsvar ind over midten, og ungarerne havde store udfordringer med at håndtere Markus Olsson, der scorede fem gange i første halvleg.

Mod slutningen af første halvleg begyndte Roland Mikler i Veszprem-målet at melde sig ind i kampen efter en sløj start, så der ved pausen stod 17-13 i Skjerns favør.

Jyderne sløset i anden halvlegs indledning, hvor manglende tilbageløb og uskarpe afslutningen gjorde, at føringen hurtigt skrumpede til 18-16.

Man kunne derfor frygte, at Veszprem begyndte at vågne op til dåd, men Skjern kom dog over den sløje start og fik igen skabt et forspring på fire mål.

I kampens sidste kvarter skruede Skjern yderligere op for niveauet og trynede de ungarske favoritter, og Skjern kunne endda have vundet større, men måtte i sidste ende glæde sig over en sejr på hele syv mål.

Skjern skal følge op på det store resultat mod Veszprem 31. marts, hvor der spilles returkamp i Ungarn om videre avancement i turneringen.