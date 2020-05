Skjern Håndbold forlænger med rutineret fløjspiller

- Jeg elsker klubben og byen, og jeg kan ikke forestille mig at spille i andre trøjer end den grønne.

- Skjern Håndbold er min klub, og derfor er jeg meget stolt over, at vi fortsætter samarbejdet frem til 2024, siger René Rasmussen til klubbens hjemmeside.

Han ser frem til at spille under træner Claus Hansen og assistenten Kasper Søndergaard, der i mange år har spillet sammen med René Rasmussen.

- Den nye konstellation med Claus Hansen og Kasper Søndergaard ser utrolig spændende ud, og derfor er jeg overbevist om, at vi de kommende mange sæsoner vil kæmpe med om titlerne, siger René Rasmussen.

Klubmanden blev i 2011 og 2017 kåret til årets spiller af det vestjyske hjemmepublikum.

Claus Hansen forventer, at fløjspilleren kan fortsætte sin bærende rolle både på og uden for banen.

- Forsvarsspillet er helt i top, og hans eksplosivitet og hurtighed i både kontra og returløb betyder meget for vores måde at spille på.

- Samtidig er René én, der er med til at binde holdet sammen - hans øje for medspillernes ve og vel gør, at han er et af de naturlige samlingspunkter på holdet, siger Claus Hansen.