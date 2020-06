Skive choksejrer over Vejle i første kamp med tilskuere

De omtrent 400 tilskuere, der var mødt op på Vejle Stadion, måtte overraskende se gæsterne fra Skive vinde over 1. divisions tophold med 2-1. Det var første gang siden 14. august, at Vejle-spillerne gik fra en ligakamp uden point.

De første fodboldfans på et dansk stadion i over tre måneder fik ikke det, de kom efter tirsdag aften.

Skibonitterne rykker med sejren op på den rigtige side af nedrykningsstregen, mens Vejle åbner en dør på klem for Viborg og Fredericia i bestræbelserne på at sikre oprykning til Superligaen.

Konkurrenterne er dog stadig ti point efter Vejle, men har spillet en kamp færre.

Det er tilladt for 500 personer at opholde sig på et stadion i forbindelse med en fodboldkamp i Danmark, og det tal inkluderer såvel spillere som trænere, klubpersonale og dommere.

Derfor var det kun en begrænset skare af Vejles sponsorer og sæsonkortholdere, der fik lov til at se fodbold i aftensolen i Nørreskoven.

Selv om en dedikeret gruppe af fans støttede vokalt op om Vejle-spillerne, havde det ikke den ønskede effekt på banen.

I det 14. minut så Skives Sebastian Grønning, at Vejles hollandske målmand havde bevæget sig langt ud af målet, og fra mere end 30 meters afstand hamrede han bolden i mål.

Efter en halv time blev føringen fordoblet, da Sebastian Denius omsatte et af sæsonens tyndere straffespark.

Med det begrænsede fremmøde var det også tydeligt at høre, hvad Vejle-fansene mente om straffesparket. De ønskede, at dommer Benjamin Svedborgs transport væk fra Vejle Stadion skulle foregå i en kiste.

Vejle indledte jagten på et comeback, og ti minutter inde i anden halvleg burde hjemmeholdet have reduceret.

Kjartan Finnbogason formåede på mystisk vis ikke at sende bolden ind i et tomt mål, men præsterede i stedet en kandidat til årets afbrænder, da topscoreren i 1. division ikke fik ordentlig ram på bolden.

Først med fem minutter tilbage af den ordinære spilletid fik Vejle reduceret ved backen Malte Amundsen, men flere mål blev det ikke til.

Der var også tilskuere på lægterne til opgøret mellem Nykøbing FC og Kolding IF, da holdene spillede 2-2. Den kamp startede en time senere end Vejles kamp. Samtidig spillede Vendsyssel FF og Hvidovre 1-1.