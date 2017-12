Skipperfejl bliver dyr for curlingkvinder mod Tjekkiet

Tjekkiet kom foran 2-0 i første ende, men danskerne udlignede i anden. Kampen bølgede frem og tilbage, og efter fem ender var stillingen 5-4 til Danmark.

Kampen skulle frem til ottende ende, hvor stillingen var 6-5 til Tjekkiet, før der blev slået et afgørende hul.

Her havde danskerne mulighed for at score to point, da skipper Madeleine Dupont kunne sætte endens sidste sten ved siden af den anden danske sten, der lå i midten af huset.

Men i stedet for at sætte stenen stille og roligt og score de to point, der ville have bragt Danmark i front, fik hun sendt den danske sten ud af huset, og de to point gik til Tjekkiet.

Så var stillingen 8-5 til tjekkerne med to ender igen, og danskernes tredje sejr ved turneringen var pludselig langt væk.

Den kom ikke nærmere, da Tjekkiet i niende ende bragte sig på 9-5, og Danmark valgte at give op inden tiende og sidste ende. Tjekkisk sejr på 9-5 blev også kampens resultat.

Danmark ligger nummer to i turneringen, inden holdet igen skal i aktion torsdag aften, hvor Letland bliver modstanderen.

De tre hold, der slutter bedst i turneringen, skal dyste om to billetter til vinter-OL.