Skidt optakt dæmper OL-sølvvinderes mål til sæsonfinale

- Kamilla har jo bøvlet lidt med en irriterende forstrækning i inderlåret her i en del uger, så formen er ikke helt i top, og vi har måttet skrue lidt ned for forventningerne. Det er ellers ikke noget, vi normalt gør, siger Christinna Pedersen.

Først i den seneste uges tid har Rytter Juhl kunnet træne ordentligt igennem, men den manglende form ødelægger ikke lysten til at komme afsted.

- Vi må bare erkende, at vores forberedelser har været rigtig dårlige, men i stedet for at gå alt for meget op i det, så er vi bare glade for, at vi igen skal ud og spille sæsonfinale, lyder det fra Pedersen.

- Vi er nødt til at være en smule mere realistiske og håbe på, at vi måske kan spille os lidt i form derude. Det har vi gjort før, og det er lidt vores tilgang til det denne gang.

Sæsonens otte bedste i hver kategori er med i Dubai, så man skal ramme sit topniveau for at være med fremme. Det taler ikke for dansk damedoublesucces med optakten in mente.

Men modsat de normale Super Series-turneringer, hvor der spilles knockoutsystem hele vejen, så starter sæsonfinalen med et gruppespil. Og det er til de to danskeres fordel denne gang.

- Det kan egentlig ikke passe os ret meget bedre, at vi ved, at vi kommer ud og skal have mindst tre kampe, ligegyldigt om vi spiller godt eller skidt, eller om vi vinder eller taber, siger Christinna Pedersen.

- Vi skal tro på, at vi godt kan, selv om vi ikke har fået trænet så meget. At det hele sidder på rygraden og bare skal findes frem.

- Skulle der komme et nederlag, så tror vi helt sikkert på, at vi kan komme tilbage dagen efter.

Der er fire par i hver pulje, og de to bedste i hver går til semifinalerne.

Danmark har to herredoubler med. Både duoen med Carsten Mogensen og Mathias Boe samt Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding deltager.

Især førstnævnte har pæne chancer for at vinde, men ifølge den skadesplagede herresingle Jan Ø. Jørgensen, som i øjeblikket arbejder frem mod et comeback i 2018, er Viktor Axelsen nok bedste danske bud på en triumf i Dubai.

- Vi har Viktor, som, hver eneste gang han stiller op lige for tiden, skal regnes som en favorit. Jeg synes, han ser god ud, siger Jan Ø. Jørgensen.

- Han er verdensmester og ligger nummer ét i verden. Han kan vinde turneringer i øjeblikket.

Axelsen vandt sæsonfinalen sidste år.