Skidt afslutning sender golfdansker på afstand af triumf

Desværre for Emily Pedersen leverede hun en bogey på både 17. og 18. hul.

Det øgede afstanden til førstepladsen til seks slag inden sidstedagen, mens hun gled fra en fjerdeplads og ned til en delt syvendeplads.

Skulle førende Popov gå helt ned på sidstedagen, står flere spillere på spring, herunder også Emily Pedersen.

På en delt andenplads ligger to spillere i et enkelt slag under par, og de er altså kun tre slag bedre end danskeren i et tæt felt efter Popov.

Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen var også med i turneringen, men ingen af dem klarede cuttet til weekendens finalerunder.

Turneringen spilles på Royal Troon Golf Clubs bane i Skotland.