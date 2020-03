Skeetskytte: Jeg kan gentage OL-optakt næste år

Der burde nemlig ikke været noget i vejen for, at han kan genbruge det OL-optaktsprogram, han havde forberedt.

- Jeg havde planlagt, at jeg skulle toppe ved OL, så det er da en lidt kold tyrker at få. Men med de træningsforberedelser, vi har haft lige nu, var der ingen tvivl om, at OL ville blive udsat, så jeg er fortrøstningsfuld.

- Der er ikke noget i vejen for, at jeg næste år kan forberede mig på samme måde, som jeg havde tænkt mig i år. Indkøringsfasen frem mod OL skulle begynde nu her, efter at alle grundsten er lagt. Så jeg er ikke synderlig ramt af, at OL er udskudt, siger han.

Den 39-årige skeetskytte fra Svebølle blev verdensmester i 2013 og europamester i 2018. Han deltog også ved OL i London i 2012 og i Rio i 2016. Her blev han henholdsvis nummer 26 og nummer fem.

Under de nuværende betingelser, hvor en lang række optaktskonkurrencer er afblæst på grund af coronavirus, ville et OL i 2020 alligevel ikke blive en konkurrence på et tilstrækkeligt højt niveau, mener han.

- Jeg havde jo en del skydekonkurrencer, som skulle være afviklet før OL - EM og nogle andre delmål - hvor jeg kunne have optimeret. Jeg skulle også have været en del i Malaga for at træne op til OL.

- Alle de ting er umulige lige nu, og alle vores konkurrencer i de næste tre måneder er aflyst, så der var ikke nogen idé i at afvikle OL i år, for så ville det sportsligt ikke blive på et lige så højt niveau som normalt. Det ville ikke være et OL værdigt, siger han.

Jesper Hansen er skeetskytte på deltid, og han er fortrøstningsfuld i forhold til at finde økonomi til at satse på sporten, efter at OL er rykket til en ukendt termin i 2021.

- Min finansiering kørte til OL i år, så nu skal jeg da ud og genforhandle lidt, når jeg ved, hvordan det hele hænger sammen.

- Det giver selvfølgelig lidt bekymring, men jeg har da en tro på, at alle sponsorer er med på at hjælpe i denne situation, uden jeg selvfølgelig kan love noget, siger han.

Da han i november officielt blev udtaget til OL i Tokyo, var han den anden dansker til at blive udtaget til legene. Bueskytten Maja Jager var den første.