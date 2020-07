Skarpskytte sikrer United fordel i Champions League-jagt

Det ene point betyder nemlig, at United rykker foran Leicester i Premier League-tabellen inden de to klubbers direkte duel om en Champions League-billet i sidste spillerunde på søndag.

I bund og grund var resultatet en skuffelse, men i det lange løb kan onsdagens 1-1-resultat på hjemmebane mod West Ham vise sig enormt værdifuldt for Manchester United.

Den knapt så gode nyhed for storklubben er, at præstationen mod West Ham ikke var noget at skrive hjem om.

Gæsterne, der i det meste af sæsonen har rodet rundt i ligaens bundregion, sikrede sig med pointet matematisk overlevelse i den bedste række.

West Ham skabte langt hen ad vejen en jævnbyrdig kamp og var endda i front ved pausen efter en scoring i første halvlegs overtid.

Målet blev sat ind på straffespark af formstærke Michail Antonio, som sikkert udplacerede David de Gea fra 11-meter-pletten.

Det var Paul Pogba, der begik straffesparket ved at parere med hænderne, da gæsternes Declan Rice tordnede bolden i retning af hans ansigt.

Manchester United-spillerne vidste, at blot et enkelt point ville sende holdet forbi Leicester, og de kom da også blæsende ud til anden halvleg.

Fem minutter efter sidebyttet spillede Mason Greenwood og Anthony Martial West Hams defensiv rundtosset med kvikt småspil.

Pludselig stod 18-årige Greenwood fri i favoritpositionen lidt til højre for mål, og stortalentet udlignede med et fladt spark.

Målet blev dog ikke indledningen til noget United-stormløb. Spillerne så ud til at være mærkede af det hårde program og kom til at løbe mange meter forgæves efter bolden.

Efter en indsats et stykke fra topniveauet måtte hjemmeholdet stille sig tilfreds med uafgjort.

Med resultatet har Manchester United 63 point, mens Leicester har 62 inden de to klubbers møde på Leicesters bane.