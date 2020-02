Skarphed er nøglen til at sparke FCK's forår i gang

Et point i to kampe mod Superligaens to dårligste hold, Silkeborg og Esbjerg, samt 1-1 i hjemmekampen mod Celtic i Europa League. Det er forårsstatus for FC København inden torsdagens returkamp mod Celtic.

- Det er i den retfærdigt at sige, at vi har fået en kedelig start på foråret. Vi har fået et ud af seks point i Superligaen, det er dårligere end småkedeligt, konstaterer midtbaneslideren Jens Stage.

- Men det kan vi ikke gøre noget ved nu, for det nytter ikke, at vi kun hænger os i de ting, der ikke fungerer. Vi skal se positivt på, at vi i weekenden mod Silkeborg skabte nok chancer til at vinde.

- Kan vi skabe lige så mange chancer på Celtic Park, så skal vi bare sparke dem ind, for så går videre. Det er simpelt at sige, at man skal score på sine chancer, men sådan er det, siger Jens Stage.

Manager Ståle Solbakken anerkender også, at resultaterne ikke har været så gode som håbet og forventet, selv om nordmanden har set flere lovende takter i særligt angrebsspillet.

- Uanset hvad er det resultatet, som folk bryder sig om. Det er analysen til syvende og sidst. Vi lever af resultater, og de har ikke været gode nok i Superligaen, det har været en forfærdelig start på foråret for os.

- Men man må huske, at vi har haft gode perioder mod både Esbjerg, Celtic og Silkeborg. Mod Silkeborg i weekenden skabte vi syv-otte store chancer og fire-seks halve chancer, og når man så ikke scorer flere mål, så er det en risiko, at modstanderen kan score på en dødbold eller et kontraangreb, siger Solbakken.

Evnen til at skabe chancer gør ham fortrøstningsfuld før mødet med Celtic i Glasgow.

- Der er ikke noget godt svar på, hvordan vi kommer til at spille 90 gode minutter i samme kamp. Men vi har skabt chancer, og vi har tidligere bevist, at vi har niveauet til at være med på højt europæisk niveau, siger Solbakken.

Som følge af forårets to indledende pointtab i Superligaen, ser DM-guldet ud til at være langt væk. Jens Stage håber, at en samlet sejr over Celtic også vil give et boost i Superligaen.

- Det er svært at forudse, men jeg tror helt sikkert, at det vil skubbe os i den rigtige retning, hvis vi får en stor succesoplevelse mod Celtic. Det vil være helt fantastisk at slå dem ud, og det har vi en chance for, siger Jens Stage.

Opgøret begynder klokken 21 dansk tid.