Skarpe kontraangreb sender Tottenham på førstepladsen

Tottenham er tilbage på førstepladsen i Premier League efter at have lånt den ud til Chelsea i lidt under et døgn.

Duksepladsen blev generobret med en sejr i et af sæsonens vigtigste opgør, da Tottenham vandt med 2-0 over klubbens største lokalrival, Arsenal. Det var til stor glæde for de cirka 2000 tilskuere, som havde fået lov til at overvære kampen.